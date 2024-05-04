«Мои мальчики»: дети Тарасова и Костенко оказались в больнице

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 50 0

Сыну Тарасова и Костенко провели операцию

«Мои мальчики»: дети Тарасова и Костенко оказались в больнице

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Что случилось с сыновьями знаменитостей?

Сыновья футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко Алексей и Ярослав попали в больницу. Снимком из учреждения поделилась Анастасия в личном блоге.

«Мои мальчики», — подписала фотографию модель.

На кадре изображены ее муж и дети: их старший сын был на больничной койке с трубкой в носу, а младший — в кювезе. Причины состояния детей Анастасия не раскрывала, оставив это для Тарасова, который пообещал рассказать обо всем позднее. Он также успокоил подписчиков, призвав их не беспокоиться за детей.

Сыну Тарасова и Костенко провели операциюСыну Тарасова и Костенко провели операцию. Фото: Instagram* / kostenko.94

О проблемах со здоровьем Костенко и Тарасов говорят поклонникам уже не в первый раз. После недавнего рождения наследника у Анастасии возникли проблемы с грудным вскармливанием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Костенко призналась в сильном беспокойстве за здоровье сына. По ее словам, мальчик с большим трудом набирает вес.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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