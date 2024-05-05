«Праздник всех праздников»: как российские звезды встретили Пасху

Многие артисты собрались в этот день за семейным столом.

Вся Россия отмечает сегодня, 5 мая, самый почитаемый и радостный праздник церковного календаря — Пасху. Не остались в стороне и знаменитости, которые поспешили поздравить любимых поклонников со счастливым днем в социальных сетях.

Даже самые занятые звезды постарались приехать домой с различных съемок и мероприятий, чтобы провести время с семьей и отметить православный праздник. Для кого-то загруженное расписание и вовсе не стало препятствием.

Татьяна Брухунова

Фото: Instagram* / bruhunova

Популярная модница и блогер Татьяна Брухунова — молодая супруга комика Евгения Петросяна — еще совсем недавно жаловалась, что ничего не успевает. Однако пропустить Пасху она не могла.

В личном блоге она поделилась красочными фотографиями праздничных угощений — разноцветных яиц и куличей. Засняла Брухунова и ее «любимый момент» пасхального утра. Она с удовольствием отрезала первый кусочек шикарного хлебобулочного изделия.

«Светлое Христово Воскресение! Самый светлый день в году! Как говорила моя бабушка: праздник всех праздников!» — написала блогер на своей странице в социальной сети.

Стас Костюшкин

Фото: Instagram* / stas_kostyushkin_official

Также отмечает праздник и знаменитый певец Стас Костюшкин, который похвастался перед поклонниками невероятным пасхальным хлебом. Его за ночь испекла супруга исполнителя Юлия.

Она щедро украсила куличи белой глазурью с разноцветной посыпкой и добавила сверху милые съедобные фигурки в форме зайчиков и крохотных яиц. Костюшкин даже в шутку назвал жену «Золушкой» за ее настоящее творение искусства.

«Христос Воскресе! С праздником, мои дорогие», — подписал фото артист.

Агата Муцениеце

Фото: Instagram* / agataagata

Актриса Агата Муцениеце не просто накрыла стол, но и отправилась вместе с наследниками — Тимофеем и Мией — освещать куличи в церковь. Дети в этом году отмечают Пасху с мамой. Папа Павел Прилучный, видимо, проведет праздник со своей супругой Зепюр Брутян и годовалым сыном Микаэлем.

Муцениеце также поделилась забавным видео, на котором вместе с детьми играет в традиционную пасхальную игру — битву яйцами.

Юлия Ковальчук

Фото: Instagram* / juliakovalchuk

Телеведущая и певица Юлия Ковальчук поделилась с поклонниками милыми кадрами семейного празднества. Она выложила фотографию шикарных угощений. На столе знаменитости красуются и куличи, и разукрашенные яйца, и оладьи, и фрукты. Поставила также Ковальчук к пиршеству две вазы с цветами и красные свечки.

«Христос Воскрес! Дай Бог вашим семьям здоровья, благополучия, спокойствия и каждодневной радости!» — поздравила подписчиков Юлия.

Анна Седокова

Фото: Instagram* / annasedokova

Исполнительница Анна Седокова на Пасху отправилась в Храм Матроны Московской. Она освятила праздничные угощения, а после вместе с детьми приступила к раскрашиванию яиц. Детские рисунки на скорлупе получились очень милыми, а маленький сын не прекращал восхищаться своей чудесной работой.

Как заметила артистка — для нее Пасха очень важна, так как напоминает о детстве.

«Так люблю этот праздник. У меня сохранилось не так много воспоминаний из детства, но это одно из самых ярких», — призналась звезда.

Дмитрий Тарасов

Фото: Instagram* / tarasov23

Трогательным видео на своей странице поделился и российский футболист Дмитрий Тарасов. На руках он держит драгоценного сына Ярослава, который появился на свет в феврале этого года.

«Всех с праздником Светлой Пасхи! Христос Воскрес!» — подписал ролик спортсмен.

Проведет он праздник, судя по всему, с семьей — с супругой моделью Анастасией Костенко, а также с четырьмя детьми.

Полина Максимова

Фото: Instagram* / polinamax

Популярная актриса и телеведущая Полина Максимова, как и ее коллеги, обожает Пасху, всегда стремится провести ее радостно. Пусть несколько дней назад на артистку и напала тоска, однако в канун праздника она с улыбкой отправилась храм.

«Как-то меньше и меньше хочется куда-то выходить и с кем-то общаться. Одичала я совсем», — писала звезда в своем личном блоге.

Но все же сегодня Полина отмечает. Она осветила куличи, перед этим заметно принарядившись — знаменитость выбрала белоснежное пальто, красные сапожки и яркий платок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин поздравил православных христиан с Пасхой.

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