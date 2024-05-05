Ликвидированный в Ленобласти агент ГУР мог быть связан с терактом в «Крокусе»

Ликвидированный ФСБ РФ в Ленобласти диверсант Николай Сурнов, который работал на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины, мог быть связан с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его знакомых.

Отмечается, что Сурнов раньше был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в Королеве. Там опознали диверсанта по фотографии. Они рассказали, Сурнов также работал механиком, специализировался на японских автомобилях.

«Он занимался „япошками“, хороший мастер был, и ночью приезжали, и днем к нему… Мы не общались тесно, а так да, машины к нему заезжали, „япошки“. Нормальный был человек. Он тут воров ловил. Даже до председательства. В одном гараже что-то своровали, по камерам выявил», — рассказал один из собеседников агентства.

Однако после объявления в России частичной мобилизации Сурнов оставил все и уехал из страны. С 7 декабря 2022 года председательствует в кооперативе уже другой человек.

«Года два тут его не было. Я не помню (когда он уехал), он там был, потом исчез. Говорили, уехал куда-то в Литву», — добавил другой знакомый Сурнова.

На днях ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России и странах Прибалтики. По версии следствия, мужчина является агентом украинской разведки, который приехал в РФ из Литвы в марте этого года.

Сначала преступника пытались задержать в Подмосковье, но ему удалось скрыться. Позже его обнаружили в Ленобласти. Диверсант вновь оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.

К настоящему моменту выяснилось, что ликвидированного агента ГУР готовили на полигоне НАТО под Вильнюсом. Он должен был совершить серию терактов в нашей стране.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 145 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Всего по данному делу арестованы 12 человек, в том числе четыре исполнителя теракта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об украинском агенте, который был ликвидирован в Ленобласти российскими силовиками.