Утяшева рассказала о талантах своей дочери: «Чувствую, растет замена»

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 449 0

Телеведущая Утяшева: дочь София умеет так же прекрасно готовить, как и ее мать

Утяшева рассказала о талантах своей дочери: «Чувствую, растет замена»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая считает себя очень счастливой.

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева уверена, что ее дочь София растет вся в мать, о чем она с радостью поделилась в своем блоге. Звезда вручила ей на день рождения скромный сюрприз.

Ляйсан Утяшева отпраздновала девятилетие своей дочери в кругу семьи, украсив комнату девочки памятными предметами и подарив ей именинный торт со свечкой. Звезда отметила, что София ее лучшая подруга, с ней интересно делать все — от уроков до примерки нарядов. Сама же школьница, как и ее мама, увлекается спортом и умеет готовить.

«Мне всегда с тобой классно и веселиться, и наряжаться, и уроки делать, и домашние дела. А еще София очень любит готовить, так что, чувствую, растет замена», — признается знаменитая гимнастка и телеведущая.

Звезда замужем за эстрадным артистом Павлом Волей уже 11 лет, а второму ребенку Роберту сейчас десять лет. Ранее 5-tv.ru писал, что звездная пара и не думает останавливаться — они планируют стать родителями уже в третий раз. Супруги также признались, что уже подобрали имя для возможного ребенка.

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