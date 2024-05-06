Не согласен с политикой: польский судья Шмидт попросил убежища в Белоруссии

|
Евгения Романова
Евгения Романова 34 0

Польский судья Шмидт попросил политубежища в Белоруссии

Не согласен с политикой: польский судья Шмидт попросил убежища в Белоруссии

Фото: Telegram Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт/ Tomasz_Szmydt

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ему пришлось покинуть родину из-за несогласия с властями.

Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт просит предоставить ему политическое убежище в Белоруссии. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Минске, его слова приводит ТАСС.

«Да, я прошу о статусе политического беженца», — сказал он.

Шмидт зачитал также заявление о сложении с него полномочий судьи. Прежде он занимал разные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. В его биографии в том числе значится должность главы юридического отдела в Национальном совете судей.

Он подвергался преследованиям и был вынужден покинуть Польшу, потому что он не согласен с политикой и действиями польских властей, которые, по словам Шмидта, под влиянием Соединенных Штатов и Великобритании ведут страну к войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии заявили о рисках постоянной дислокации солдат НАТО в Сувалкском коридоре. Литва и Польша в конце апреля начали учения по обороне этого места. В совместных маневрах блока также задействованы американские войска.

+7° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:25
Советы для дачников: когда и как нужно сажать черную смородину
13:20
Российские войска освободили населенные пункты Котляровка и Соловьево
13:14
Госдума приняла поправки о запрете иноагентам быть кандидатами на выборах
13:02
«Чайная диета»: эксперт развела миф о похудении благодаря одному напитку
12:52
«Виток напряженности»: Песков раскритиковал риторику Франции и Британии по Украине
12:36
Не согласен с политикой: польский судья Шмидт попросил убежища в Белоруссии

Сейчас читают

Китай намерен завоевать Европу без боя: к визиту Си Цзиньпина
Лишь 33 слова: как будет проходить процедура инаугурации президента РФ 2024
Светлая седмица: как правильно провести первую пасхальную неделю
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео