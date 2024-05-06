Не согласен с политикой: польский судья Шмидт попросил убежища в Белоруссии
Польский судья Шмидт попросил политубежища в Белоруссии
Фото: Telegram Tomasz Szmydt/ Томаш Шмидт/ Tomasz_Szmydt
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Ему пришлось покинуть родину из-за несогласия с властями.
Судья воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт просит предоставить ему политическое убежище в Белоруссии. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Минске, его слова приводит ТАСС.
«Да, я прошу о статусе политического беженца», — сказал он.
Шмидт зачитал также заявление о сложении с него полномочий судьи. Прежде он занимал разные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. В его биографии в том числе значится должность главы юридического отдела в Национальном совете судей.
Он подвергался преследованиям и был вынужден покинуть Польшу, потому что он не согласен с политикой и действиями польских властей, которые, по словам Шмидта, под влиянием Соединенных Штатов и Великобритании ведут страну к войне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии заявили о рисках постоянной дислокации солдат НАТО в Сувалкском коридоре. Литва и Польша в конце апреля начали учения по обороне этого места. В совместных маневрах блока также задействованы американские войска.
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