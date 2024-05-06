Пожар охватил сразу несколько дачных поселков в Иркутской области

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Людей экстренно эвакуируют. На месте работают спасатели, волонтеры и пожарные.

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

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В Иркутской области горят несколько дачных поселков в районе Братска. В огне — десятки построек. Людей экстренно эвакуируют. На месте работают спасатели, волонтеры и пожарные. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода, пламя быстро разносит. Огонь перекидывается на другие строения. Однако угрозы жилым домам пока нет.

Специалисты подогнали бульдозеры, чтобы вырыть противопожарные траншеи. Как рассказали местные, помимо дач и хозяйственных построек, горят гаражи и машины, а также лыжная база и окрестные леса.

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