Новые взыскания: в России вырастут штрафы за плохое качество услуг ЖКХ

По словам инициаторов изменений, действующие размеры санкций не менялись уже 17 лет и давно неактуальны.

Штрафы за некачественные услуги ЖКХ вырастут в десятки раз. Законопроект об увеличении взысканий сегодня был принят во втором чтении.

Теперь за то, что из крана вместо горячей течет холодная вода или за слишком низкую температуру в квартирах поставщика услуг оштрафуют на 50 тысяч рублей, а при повторном нарушении — уже на 100 тысяч.

По словам инициаторов изменений, действующие размеры штрафов не менялись уже 17 лет и давно неактуальны. Коммунальщикам было выгоднее отмахнуться от жалоб и просто заплатить копеечный штраф, чем работать честно. Теперь ситуация должна измениться.

Штраф для должностных лиц

Было: от 500 до 1000 рублей

Стало: от пяти тысяч до 30 тысяч рублей при повторном нарушении

Для юридических лиц