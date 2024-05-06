Новые взыскания: в России вырастут штрафы за плохое качество услуг ЖКХ

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В России в десятки раз вырастут штрафы за плохое качество услуг ЖКХ

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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По словам инициаторов изменений, действующие размеры санкций не менялись уже 17 лет и давно неактуальны.

Штрафы за некачественные услуги ЖКХ вырастут в десятки раз. Законопроект об увеличении взысканий сегодня был принят во втором чтении.

Теперь за то, что из крана вместо горячей течет холодная вода или за слишком низкую температуру в квартирах поставщика услуг оштрафуют на 50 тысяч рублей, а при повторном нарушении — уже на 100 тысяч.

По словам инициаторов изменений, действующие размеры штрафов не менялись уже 17 лет и давно неактуальны. Коммунальщикам было выгоднее отмахнуться от жалоб и просто заплатить копеечный штраф, чем работать честно. Теперь ситуация должна измениться.

Штраф для должностных лиц

  • Было: от 500 до 1000 рублей
  • Стало: от пяти тысяч до 30 тысяч рублей при повторном нарушении

Для юридических лиц

  • Было: от пяти тысяч до десяти тысяч рублей
  • Стало: от 30 тысяч до 100 тысячи рублей при повторном нарушении
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Новые взыскания: в России вырастут штрафы за плохое качество услуг ЖКХ

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