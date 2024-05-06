Си Цзиньпин поддержал инициативу об олимпийском перемирии на встрече с Макроном

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 23 0

Макрон: Си Цзиньпин поддержал инициативу об олимпийском перемирии

Си Цзиньпин поддержал инициативу об олимпийском перемирии на встрече с Макроном

Фото: Reuters / MOHAMMED BADRA / POOL

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Французский лидер поблагодарил китайского коллегу за поддержку его инициативы.

Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона об объявлении перемирия в горячих точках на время проведения Олимпиады в Париже. Об этом сообщал BFMTV.

Президент Франции выразил ему свою благодарность, особо отметив готовность Си Цзиньпина участвовать в урегулировании конфликтов.

«Я благодарю вас, господин председатель, за то, что в ходе нашей встречи вы справедливо продемонстрировали свою готовность взять на себя обязательства в этом же направлении, которые будут заключаться в том, чтобы попросить все вовлеченные стороны об олимпийском перемирии на время предстоящих Игр», — сказал Макрон.

Также Эммануэль открыто заявил во время встречи с Си Цзиньпином, что уважает связь Китая с Россией, которая развивалась на протяжении множества лет. По его словам, она могла бы стать преимуществом в помощи урегулирования отношений между Украиной и Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД Франции ответил на сообщения об отправке Иностранного легиона на Украину.

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