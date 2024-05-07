Влияние экологии? Почему у молодых женщин все чаще выявляют рак груди

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 21 0

Маммолог Карпова: рак груди у пациенток младше 45 лет связан с плохой экологией

Влияние экологии? Почему у молодых женщин все чаще выявляют рак груди

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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При этом люди стали более осознанно относиться к своему здоровью.

Все чаще молодые женщины сталкиваются с серьезным заболеванием — раком груди. С чем связана такая тенденция, объяснила кандидат медицинских наук, врач-маммолог Мария Карпова в беседе с изданием «Страсти».

Сегодня представительницы женского пола младше 40-45 лет стали более осознанно подходить к своему здоровью. Это помогает выявить опухоль на ранних стадиях. Рак груди может быть диагностирован в любом возрасте, но, например, в США 9% новых случаев заболевания обнаруживают у пациенток младше 45 лет. Это часто связано с генетикой.

Факторами риска развития опухоли является рак яичников близкого родственника, мутация генов BRCA1 и BRCA2, лучевая терапия груди в детстве, длительное курение или употребление алкоголя, а также взаимодействие с канцерогенными веществами.

«Факторами риска считаются заболевания яичников и надпочечников, раннее начало менструаций, возраст рождения первого ребенка в 35 и более лет, нарушения гормонального баланса. Есть теория, что заболеваемость раком молочной железы растет из-за ухудшения экологии в мире и увеличения количества генно-модифицированных продуктов», — отмечает доктор.

Карпова рекомендует внимательнее относиться к своему здоровью. Для предотвращения осложнений нужно не забывать делать УЗИ груди.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сон помогает в борьбе с раком.

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