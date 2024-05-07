Журналистку Кеворкову арестовали на два месяца по делу об оправдании терроризма

Автору публикаций о палестино-израильском конфликте отказали в домашнем аресте.

Суд в Москве заключил под стражу журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма, отказав ей в домашнем аресте. В СИЗО она пробудет два месяца, до 6 июля.

Ранее в этот день следствие потребовало арестовать Кеворкову. Накануне у нее прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у журналистки смартфон, а дома обнаружили плакаты с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг». Кеворкову подозревают в оправдании терроризма по части второй статьи 205.2 УК РФ.

Журналистка специализируется на странах Ближнего Востока. Одна из центральных тем ее материалов ― палестино-израильский конфликт, который Кеворкова освещает уже более 20 лет.

Поводом для задержания стали публикации журналистки о движении «Талибан»*. Правоохранители выдвинули ей обвинения по двум эпизодам. Первый связан с публикацией в 2018 году, второй — в 2021-м.

По некоторым данным, Кеворкова близко контактировала с представителями международных террористических организаций, в частности с Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский.

Известно также, что члены движения «Хайат Тахрир аш-Шам»* приглашали Кеворкову в 2021 году в сирийский Идлиб для освещения их деятельности.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры обыска у журналистки и блогера Надежды Кеворковой.

* — признано террористической организацией и запрещено в России