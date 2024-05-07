Путин подписал указ о национальных целях России до 2036 года

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

В документе прописаны семь групп целей, в числе которых сохранение населения и развитие устойчивой экономики.

Путин подписал указ о национальных целях России до 2036 года

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года, а также на перспективу до 2036 года. Документ был опубликован на сайте Кремля.

В указе прописаны семь групп целей. Первая — сохранение населения, поддержка семьи, укрепление здоровья и повышение благополучия жителей России.

Далее речь идет о реализации потенциала каждого гражданина, создании комфортной и безопасной среды для жизни и экологическом благополучии.

Также поставлена цель развития устойчивой экономики, достижения технологического лидерства и цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Указ президента вступает в силу со дня подписания. Правительству РФ поручено до 1 сентября 2024 года представить на рассмотрение ряд национальных проектов.

Церемония вступления в должность президента России Владимира Путина состоялась 7 мая. По традиции перед торжественной частью он проследовал через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский Большого Кремлевского дворца. В присутствии глав обеих палат парламента и председателя Конституционного суда Путин принес присягу — текст из 33 слов, которые закреплены в Конституции. С этого момента он официально вступил в должность главы государства.

На инаугурацию были приглашены главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. Всего в залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тысячи гостей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Правительство РФ сложило полномочия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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