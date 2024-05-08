В США испугались и обеспокоились возможному покушению на Зеленского

В Белом доме обеспокоились заявлением о якобы готовящемся покушении на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Оно, разумеется, вызывает значительную обеспокоенность. И, безусловно, мы рады, что потенциальная попытка убийства была сорвана», — отметила Жан-Пьер.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что задержала двух полковников Управления государственной охраны страны за подготовку покушения на украинского лидера. В их планы входила слежка за Зеленским, а также другими украинскими чиновниками, среди них — главы СБУ Василий Малюк и Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов*.

Украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале раскрыло имена обвиняемых в покушении на Зеленского и других чиновников — полковник Андрей Гук и Деркач (имя не сообщается).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого могут поставить на смену Зеленскому.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.