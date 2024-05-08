Концертное агентство опровергло слухи о приезде Канье Уэста в Россию

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 420 0

Канье Уэст не приедет в Россию с концертом

Концертное агентство опровергло слухи о приезде Канье Уэста в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Walik Goshorn via www.imago-imag

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Поклонники рано обрадовались выступление в российской столице американского рэпера.

Американская знаменитость Канье Уэст не приедет выступать в Россию в ближайшее время. Слухи о приезде рэпера опроверг создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с «Известиями».

«Новость — фейк», — сообщил Ратников, организовавший концерты Рианны, Дженнифер Лопес, Робби Уильямса и других звезд мирового масштаба.

Ранее в СМИ появилась информация о выступлении Уэста в России на столичном стадионе «Лужники» 8 июня. Кстати, в этот день у исполнителя день рождения. Посетить страну он якобы собирался со своей эпатажной женой Бьянкой Цензори.

Все же концерт не состоится, потому что требования звезды слишком высоки. Его выступление стоит не менее пяти миллионов долларов. Хоть возможность грандиозного выступления обсуждалась месяц назад, никто не согласился выделить такие средства, отмечает организатор.

Интересно, что переговоры со звездой ведутся сразу несколькими компаниями. Гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин сообщил, что диалог ведется с большим количеством западных звезд. Многие готовы приезжать.

«Многие готовы приезжать в Москву. Вопрос только в условиях, датах, ценах и так далее. То есть вопросы рабочие, а не политические, причем ценники относительно западного рынка никто для нас не задирает», — отметил Бачурин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, зачем Ким Кардашьян скопировала образ новой жены Канье Уэста.

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