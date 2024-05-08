«Снять иммунитет»: в Польше примут меры в отношении уехавшего в Белоруссию судьи

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 25 0

В Польше намерены снять иммунитет с судьи Шмидта, уехавшего в Белоруссию

«Снять иммунитет»: в Польше примут меры в отношении уехавшего в Белоруссию судьи

Фото: Reuters / BelTA

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Прежде стало известно, чем занимался Томаш Шмидт, запросивший убежище в другой стране.

Польский судья Томаш Шмидт, недавно запросивший убежище в Белоруссии из-за несогласия с политикой своей страны, может лишиться иммунитета, поскольку официально сохраняет за собой статус. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Судья Шмидт формально до сих пор является судьей. Чтобы предпринять процессуальные действия надо снять с него иммунитет», — заявил он.

Туск уточнил, что уже обратился с соответствующей просьбой к главе Минюста страны. Польские власти намерены провести процедуру «в срочном порядке, так быстро как только можно».

По информации польских СМИ, в отношении мужчины уже возбудили уголовное дело о шпионаже.

Несколько дней назад Шмидт просит предоставить ему политическое убежище в Белоруссии. По его словам, он подвергался преследованиям и был вынужден покинуть Польшу, потому что не согласен с политикой и действиями польских властей, которые под влиянием США и Великобритании ведут страну к войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шмидт занимался делами по линии полиции, армии и разведки. В Польше он благодаря своей должности рассматривал дела, связанные с контрразведкой и войсковой разведкой.

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