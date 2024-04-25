Россия высылает из страны двух латвийских дипломатов

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 450 0

МИД России вызвал временную поверенную в делах Латвии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Belkin Aleksey; 5-tv.ru

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Дипломат из Латвии пробыла в здании МИД, расположенном в центре Москвы, около получаса.

МИД вызвал временную поверенную в делах Латвии в России Даце Рутку. Кадры с прибытием дипломата публикует 5-tv.ru.

К министерству на Смоленской площади в Москве Рутку привезла черная машина. В здание латвийский дипломат проследовала без комментариев. В министерстве Рутка пробыла порядка 30 минут.

Позднее в МИД России объяснили, что дипломату выразили решительный протест в связи с объявлением persona non grata двух работников российского посольства в Латвии. В качестве ответной меры принято решение выслать из страны двух латвийских дипломатов.

«Кроме того, до латвийской стороны доведено, что в случае, если она продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов, Москвой неминуемо будут предприняты другие болезненные для Риги шаги», — говорится в заявлении МИД.

Прежде власти Латвии заявили о намерении отказаться 2026 года от изучения русского языка как второго иностранного. Как только правила вступят в силу, школьники смогут в качестве второго иностранного выбирать только те языки, на которых говорят в странах Евросоюза, преимущественно — немецким, французским и испанским.

Также стоит отметить, что нововведения вызвали волну возмущения среди граждан — в адрес Минобразования республики поступило более 300 обращений с требованием пересмотреть свое решение. Однако официальная Рига отказалась это делать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ Литвы от изучения русского языка.

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