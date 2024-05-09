Муж «Миссис России» Натальи Оскар пригрозил отправить ее в психбольницу

Он также готовит пять судебных исков.

«Миссис Россия» Наталья Оскар опубликовала в своем блоге угрозы мужа, от которого она не так давно ушла вместе с дочерью. Во время конкурса в прошлом году модель рассказывала о невероятной поддержке супруга, но счастье длилось недолго.

Идеальный возлюбленный, как атрибуты Золушки, превратился в тыкву — точнее, в тирана. Мужчина стал активно угрожать звезде лишением родительских прав и психиатрической больницей, он также готовит пять судебных исков.

Муж Оскар угрожает ей в сообщениях. Instagram* / natali_oscar

«Мало того, что мы с ребенком уехали от его криков и он, как террорист, сидит в нашем доме, не давая возможности зайти, отбирая документы. Так ему мало — и еще угрожает лишить меня родительских прав», — написала Оскар в блоге.

В конкурсе красоты женщина победила в 2023 году. Тогда люди в сети активно обсуждали, что выигрыш якобы был нечестным и муж Оскар просто купил ей корону. Сама модель никак на это не реагировала, отвечая на вопросы, что не читает всякие паблики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Карина Истомина раскрыла детали предложения от Федора Смолова.

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