В Петропавловске-Камчатском полыхает строящийся ангар на 5000 квадратных метрах

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 10 0

На месте происшествия работают 55 специалистов и 15 единиц техники.

Фото, видео: Telegram / МЧС России/ mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Петропавловске-Камчатском загорелся строящийся ангар на территории морского вокзала. Об этом заявляет пресс-служба МЧС.

«На территории морского вокзала горит строящийся ангар на 5000 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет», — пишет ведомство.

На месте происшествия работают 55 специалистов и 15 единиц техники. Специалисты уже ликвидирую пожар. Причина возгорания пока не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как сейчас живет Братск на фоне крупных пожаров. Пожары бушуют в Иркутской области. Местные и волонтеры помогают спасателям разгребать завалы и развозить воду. В иркутском поселке введен режим ЧС локального характера.

Специалист по природным катастрофам Карнаухов предупреждает, что летом на территории Урала и Западной Сибири ожидается аномальная погода, что может привести к засухе и пожарам.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
91.12
-0.19 98.31
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:54
В Петропавловске-Камчатском полыхает строящийся ангар на 5000 квадратных метрах
18:52
В пуховике при свете монастырских свечей: куда МакSим спряталась от внимания?
18:38
AstraZeneka отзывает по всему миру свою вакцину от COVID-19
18:24
Борьба за трезвую голову: как избежать похмелья после бурного застолья
18:12
В Сочи открыли памятник погибшим воинам СВО
18:04
Ушла из жизни культовая актриса «Бриолин» и «Полицейской академии» Сьюзен Бакнер

Сейчас читают

Певец SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы
Психика посылает сигналы SOS: как вернуть мотивацию
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция
Светлая седмица: как правильно провести первую пасхальную неделю

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео