В Петропавловске-Камчатском полыхает строящийся ангар на 5000 квадратных метрах

В Петропавловске-Камчатском загорелся строящийся ангар на территории морского вокзала. Об этом заявляет пресс-служба МЧС.

«На территории морского вокзала горит строящийся ангар на 5000 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет», — пишет ведомство.

На месте происшествия работают 55 специалистов и 15 единиц техники. Специалисты уже ликвидирую пожар. Причина возгорания пока не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как сейчас живет Братск на фоне крупных пожаров. Пожары бушуют в Иркутской области. Местные и волонтеры помогают спасателям разгребать завалы и развозить воду. В иркутском поселке введен режим ЧС локального характера.

Специалист по природным катастрофам Карнаухов предупреждает, что летом на территории Урала и Западной Сибири ожидается аномальная погода, что может привести к засухе и пожарам.