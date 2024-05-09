Акция «Свеча памяти» прошла в городах России

Во многих городах наступившее 9 мая встречали зажженными свечами в память о миллионах погибших во время Второй мировой войны. Эти кадры сделаны несколько часов назад в Новосибирске.

Но по всей России сегодня прошли траурные мероприятия — вот, например, Петербург. Там состоялось традиционное возложение цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище — пришли тысячи горожан, чиновники, военные, ветераны и простые люди.

А уже менее чем через час торжественные мероприятия начнутся в Петропавловске-Камчатском. Это будет первый город, где состоится парад в честь 79-летия Великой Победы.