Акция «Свеча памяти» прошла в городах России
А уже менее чем через час торжественные мероприятия начнутся в Петропавловске-Камчатском.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Во многих городах наступившее 9 мая встречали зажженными свечами в память о миллионах погибших во время Второй мировой войны. Эти кадры сделаны несколько часов назад в Новосибирске.
Но по всей России сегодня прошли траурные мероприятия — вот, например, Петербург. Там состоялось традиционное возложение цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище — пришли тысячи горожан, чиновники, военные, ветераны и простые люди.
А уже менее чем через час торжественные мероприятия начнутся в Петропавловске-Камчатском. Это будет первый город, где состоится парад в честь 79-летия Великой Победы.
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