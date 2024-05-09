Бронемашины «Феникс» и «Линза» впервые приняли участие в Параде Победы

Машины впервые находятся в составе механизированной колонны парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Новейшие бронеавтомобили К-53949 «Феникс» и санитарные машины «Линза» впервые вышли на Красную площадь в Москве во время Парада Победы.
В составе механизированной колонны «Феникс» и «Линза» выехали сразу после танка Т-34, традиционно открывающего парад. Бронеавтомобиль «Феникс» способен выдерживать огонь стрелкового оружия и взрыв снаряда или мины, эквивалентный восьми килограммам тротила. Вмещает в себя десять человек. А защищенный санитарный автомобиль «Линза» предназначен для поиска и эвакуации раненых бойцов с места битвы.
На Параде Победы в Москве в 2024 году приняли участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация Воздушно-Космических сил.
Завершился Парад Победы выступлением авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30СМ и Миг-29.
В 22:00 по московскому времени будут запущены праздничные салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске и Туле.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что с Путиным на параде сидели прославленный полковник Куропатков и снайпер Алешина.
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