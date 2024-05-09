Президент Кубы вручил Путину поздравительное письмо Рауля Кастро

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 46 0

Лидеры встретились на открытии переговоров в Кремле.

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Президент Кубы Мигель Диас-Канель передал российскому лидеру Владимиру Путину поздравительное письмо от Рауля Кастро на открытии переговоров в Кремле.

«Мы прибыли в Москву как раз в момент, когда вы находились на церемонии вступления в должность. Мы вас уже поздравляли с этим событием от имени нашего народа и правительства, от имени нашей партии у меня есть письмо для вас, поздравительное письмо от генерала армии Рауля Кастро Рус», — заявил Диас-Канель.

Президент России побеседовал с кубинским лидером в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Данные переговоры состоят из двух этапов — сначала в узком составе, а после с участием делегаций.

Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом 7 мая. За это время ему удалось принять участие в параде Победы на Красной площади, а также на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин возложил цветы вместе с лидерами государств, посетивших Парад Победы на Красной площади, к Могиле Неизвестного солдата. По традиции они положили красные гвоздики к стелам городов-героев в Александровском саду Москвы.

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