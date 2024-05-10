Звезда «Мстителей» Реннер пережил клиническую смерть после инцидента со снегоходом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Вскрылась еще одна жуткая деталь того происшествия.

Звезда «Мстителей» Реннер пережил клиническую смерть после инцидента со снегоходом

Фото: www.globallookpress.com / FS

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Исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах вселенной «Марвел» Джереми Реннер пережил клиническую смерть, попав под снегоуборочную машину. О новой жуткой детали порталу The Direct рассказал Майкл Бич, работающий с ним в сериале «Мэр Кингстауна».

«Он тогда действительно умер. Я об этом не знал — он мне сам рассказал», — заявил артист.

Об инциденте со звездой стало известно в начале прошлого года. Тогда актер после обильного снегопада собрался почистить дорожку к дому при помощи снегоуборочной машины.

В какой-то момент она наехала ему на ногу. В результате знаменитый актер потерял много крови.

Первую помощь ему оказал находившийся поблизости сосед — наложил жгут. Сам Реннер признался, у него были сломаны восемь ребер в 14 местах, правое колено, лодыжка на левой ноге, правая ключица, правое плечо, глазная впадина, нижняя челюсть, был коллапс легкого, а одно из ребер проткнуло ему печень.

Актер и не надеялся выжить — ему грозила ампутация ноги. Тогда врачи поместили Реннера в реанимацию и прооперировали — он долго пребывал в критическом состоянии.

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