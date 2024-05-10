В Европе усилят контроль за соблюдением санкций против России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Таким образом страны ЕС захотели показать «важность тесного сотрудничества».

В Европе усилят контроль за соблюдением санкций против России

Фото: Reuters / Johanna Geron

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Пять стран Евросоюза — Финляндия, Польша, Латвия, Литва и Эстония — в Вильнюсе подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением антироссийских санкций. Об этом сообщила пресс-служба таможни Финляндии.

«Подписанным соглашением мы хотим показать другим государствам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного санкционного контроля, а также внести свой вклад в повышение эффективности ограничений», — отметил генеральный директор таможни Сами Ракшит.

Согласно документу, эти страны намерены действовать сообща в вопросе обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров товаров. К примеру, экспортеры должны предоставлять дополнительные бумаги при вывозе товаров за границу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Швейцария продолжает поставлять товары в Россию, несмотря на тяжелые отношения и санкции Запада. Страна экспортировала товаров на сумму более двух с половиной миллиардов франков, крупнейшие поставки были совершены в сфере фармакологии.

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