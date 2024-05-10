«Очень опасно»: чем рискует Запад, отказываясь от импорта урана из России

Отказ от атомной генерации будет означать возврат к сжиганию угля и других видов ископаемого топлива.

Отказ от российского урана крайне негативно скажется на экономике и экологии западных стран. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Это, на самом деле, очень опасно для экономики. Потому что атомная энергия, она, в общем-то, дешевая и относительно чистая. То есть здесь опасность и экономическая, и экологическая, потому что, если уменьшать выработку электроэнергии с помощью атомных электростанций, то придется ее повышать за счет сжигания угля и других видов топлива», — пояснил он.

В пример Чирков привел Германию, которая окончательно отказалась от атомной электроэнергии, что привело к спаду как в энергетике, так и в экономике в целом.

В свою очередь Россия при отказе Запада от ее урана не только не проиграет, но даже может заработать на этом, уверен Чирков. Он напомнил, что РФ — один из лидеров на рынке обогащенного урана, на долю которого приходится около 40% его добычи. При этом российское сырье — высокого качества и пользуется стабильным спросом.

«Даже если у России будет сокращение экспорта, то это будет компенсировано за счет более высоких цен на мировом рынке. То есть Россию уж точно потерявшей стороной не назовешь, ни в случае введения санкций, ни в случае отказа от введения этих санкций», — подчеркнул эксперт.

Сенат США 30 апреля одобрил законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России. Он подразумевает введение эмбарго не только на обогащенный уран, но и сырье, произведенное российскими компаниями или полученное по свопу (по обмену) на него. Документ вступает в силу через 90 дней подписи президента США.

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак ранее заявил, что запрет властей США на импорт обогащенного урана из России негативно повлияет на экономику страны, так как заменить ядерное топливо из РФ в одночасье будет очень тяжело.

Ранее экономист Василий Колташов в комментарии 5-tv.ru предположил, что, вводя запрет на импорт российского урана, власти США рассчитывают заменить его поставками из Казахстана.