Собянин: в Южном Бутове появится еще один современный городской квартал

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 20 0

Реализация проекта даст городу около 920 рабочих мест.

Собянин: в Южном Бутове появится еще один современный городской квартал

Фото: Гарнелис Наталья / ТАСС

В Южном Бутове появится еще один современный городской квартал, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На территории площадью 25,19 га, расположенной вдоль Остафьевского шоссе между улицами Степана Эрьзи и Барышевская Роща, возведем жилые дома, социальные и общественно-деловые объекты», — сказал он.

В числе последних: медицинский центр, образовательный комплекс со школой на 1300 учеников и детским садом для 300 детей, физкультурно-оздоровительный комплекс, многофункциональный комплекс с гаражом на 350 машино-мест.

Отмечается, что реализация проекта даст городу около 920 рабочих мест.

«Это все сделает новый квартал самодостаточным — здесь можно будет с комфортом жить и работать», — указал градоначальник.

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Собянин: в Южном Бутове появится еще один современный городской квартал

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