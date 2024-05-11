«Так и живем»: Пригожин снял Валерию за готовкой печенья для внучки

Супруга продюсера не только талантливая певица, но и прекрасная хозяйка.

Известный продюсер Иосиф Пригожин показал подписчикам, как его любимая супруга Валерия готовит печенье для дорогой внучки. Музыкант также признался, что они с женой отметили особенный праздник — 21 год назад бизнесмен сделал предложение своей избраннице. Забавное видео Пригожин опубликовал на своей странице в социальной сети.

Их пару действительно можно назвать образцовой — продюсер и певица никогда не давали возможных поводов для сплетен и всегда оберегали свои отношения. Даже спустя годы совместной жизни они стараются относиться друг к другу с трепетом и ценить каждое мгновение.

Так, музыкант рассказал, что 9 Мая для него не только День Победы, но и самый главный день в жизни, ведь 21 год назад он предложил Валерии стать его женой, а она согласилась.

На камеру мужчина запечатлел любимую за готовкой — она, смеясь над шутками мужа, старательно печет печенье для внучки Селинки.

«Так и живем шутками-прибаутками», — подписал ролик Пригожин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какие уловки идет Пригожин, чтобы поесть в тайне от Валерии.

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