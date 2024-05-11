Собянин: уникальный культурно-досуговый центр «Полярный» достроят в этом году

В Южном Медведкове уже в этом году достроят новый культурно-досуговый центр «Полярный». Об этом в своем официальном Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В здании оборудуют репетиционный, зрительный и камерный залы, а также площадки для спортивных и танцевальных занятий.

«Появятся студии фото- и звукозаписи, зона настольных игр, центр технического развития, аудитории прикладного творчества, пространства для временных выставок», — написал Собянин.

По словам мэра Москвы, сейчас проводятся отделочные работы и монтаж инженерных систем.

Собянин также добавил, что в столице в 2024–2026 годах введут в эксплуатацию 12 подобных объектов в разных районах города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Южном Бутове появится еще один современный городской квартал.