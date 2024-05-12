«Ищу невесту 60+»: Прохор Шаляпин снова стал холостяком

Вкусы артиста не меняются с возрастом, он продолжает оставаться поклонником женщин постарше.

Сердце российского певца Прохора Шаляпина снова свободно для новых романов. Чтобы привлечь потенциальных дам, артист старается всячески поддерживать свой внешний вид, чтобы возраст не так сильно проявлялся на его лице.

«Моя красота увядает с возрастом, а хочется вернуть свои 25 лет, чтобы мои подружки, которым чуть больше, сходили с ума», — рассказал Прохор в эфире шоу на федеральном канале.

Певец планирует посетить кабинет стоматолога, чтобы подкорректировать свою слишком белоснежную улыбку и придать ей более естественный вид.

Шаляпин также частый гость косметологов, он следит за тем, чтобы выглядеть дольше молодым и делает различные уколы под кожу.

Вместе с внешними изменениями не меняются и вкусы артиста, певец также предпочитает женщин постарше.

«Ищу невесту 60+, чтобы были дома, имущество. Я что зря стараюсь фасад свой корректировать? Так бы я смирился, пил пиво и ничего не делал», — заявил Шаляпин.

Напомним, что у артиста осталась тяга к взрослым женщинам с юных лет. Первой его спутницей была миллионерша Алла Пеняева. Она помогла Прохору получить высшее образование и подарила квартиру с машиной. Тогда самому певцу было всего 18 лет, а ей — 39.

Потом музыкант связал себя узами брака с 57-летней Ларисой Копенкиной. Разница в 27 лет не смущала возлюбленных, но пробыли они вместе недолго и спустя пару лет развелись.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Прохор Шаляпин рассказал о конкуренции среди артистов.