Момент обрушения жилого дома в Белгороде из-за снаряда ВСУ попал на видео

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 1 027 0

На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru виден пролетающий снаряд украинских боевиков.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Момент обрушения жилого дома в Белгороде из-за снаряда ВСУ попал на видео. Кадрами с камер эксклюзивно делится 5-tv.ru. На них виден пролетающий снаряд.

Украинские боевики обстреляли Белгород и Белгородский район, в результате чего произошло обрушение подъезда жилого дома. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Подробностями делился 5-tv.ru.

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