Госдуме потребуется больше шести часов на утверждение кандидатур вице-премьеров

Спикер ГД высоко оценил предложенный новый состав Кабмина.

Государственной думе необходимо более шести часов для утверждение кандидатур вице-премьеров. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

«Для того, чтобы обсудить кандидатуры заместителей председателя правительства на должность заместителей председателя правительства Государственной Думе потребуется более шести часов времени», — сказал он.

На обсуждения нового состава Кабмина Госдума пригласила руководителей профсоюзов, представителей делового сообщества, а также Союза ректоров России. Володин также высоко оценил предложенный список кандидатов.

Предложения по составу нового правительства РФ

Накануне, 11 мая, в соответствии с Конституцией и Федеральным законом «О правительстве Российской Федерации» премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства.

Так, в частности, с учетом значимости продолжения развития транспорта и логистики в новом составе правительства появится должность профильного вице-премьера. На нее предложено назначить Виталия Савельева.

Свои посты в новом составе правительства, как предполагается, сохранят: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития) Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).

Ранее 5-tv.ru писал, что фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) не поддержит почти половину кандидатур в новый кабмин РФ.