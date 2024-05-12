Песков: бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов

Бюджет Минобороны России на сегодня составляет 6,7% ВВП и приближается к уровню середины 1980 годов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что еще недавно бюджет военного ведомства был в районе 3%, а в последнее время значительно увеличился.

«Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно Министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности», — пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, бюджет Минобороны «в силу известных геополитических обстоятельств» приближается к показателям середины 80-х годов, когда военные расходы составляли 7,4% бюджета. Песков отметил, что «это не критично, но чрезвычайно важно».

Также представитель Кремля объяснил смысл назначения бывшего первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова министром обороны. По словам Пескова, это связано с необходимостью вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике нынешней ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назначил бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу секретарем Совбеза.