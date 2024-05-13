Весеннее тепло придет в Москву уже на этой неделе

Эфирная новость 18 0

Вильфанд: на грядущей неделе в Москве наступит настоящая весенняя погода

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Погода

К выходным столбики термометров покажут заветные +20 градусов.

На этой неделе в Москве наступит настоящая весенняя погода. По прогнозам синоптиков, аномально холодный май в последний раз даст о себе знать в ночь на вторник. В столице ожидаются заморозки. Но потом в городе и на всей европейской части России начнет постепенно теплеть.

«В понедельник температура будет 10-12 градусов максимальная в Москве. Во вторник 12-14 градусов, вот в среду уже температура переползет через 15-градусную отметку. Но и эти температуры, в среднем, на 5-6 градусов ниже нормы", - поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 

Климатической нормы температура достигнет только к выходным. В Москве и Санкт-Петербурге воздух прогреется до 21 градуса. Но больше всех повезет жителям Калининградской области — там будет +25.

 

Тема:
Погода
12 мая
Тепло вернется? Какую погоду ждать москвичам на следующей неделе
12 мая
Снова снегопады? Каким будет лето в европейской части России
11 мая
В Гидрометцентре спрогнозировали сроки потепления в Москве
9 мая
Дождь и слякоть не страшны: как Парад Победы прошел в городах Дальнего Востока
9 мая
В Гидрометцентре назвали сроки потепления в Москве
9 мая
«Погода — это не главное»: Песков об аномальном похолодании в день Парада Победы
8 мая
Майская вьюга. Москва попала в «арктический мешок»
8 мая
Энергетики завершают восстановление электроснабжения в Воронежской области после непогоды
8 мая
Более 35 тысяч человек остались без света после урагана в Воронежской области
7 мая
«Блокирующий антициклон»: засуха и пожары придут на смену наводнениям в России
+3° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:20
Актера Стива Бушеми госпитализировали после нападения неизвестного
7:03
Весеннее тепло придет в Москву уже на этой неделе
6:48
Число жертв теракта в Белгороде выросло до 15
6:32
Давление изнутри: какие страхи мешают нам стать успешными и как с ними бороться
6:00
Российские Су-25 разгромили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:39
В Липецкой области сообщили о пожаре на подстанции после атаки БПЛА

Сейчас читают

«Настоящая жизнь человеческая»: Лариса Гузеева показала дом брата
Нагонят упущенное: кто из молодых артистов нравится Прохору Шаляпину
Сатанинский шабаш и полуголые пляски: почему конкурс «Евровидение-2024» провалился с треском
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео