В Госдуме выступили за признание Макаревича* экстремистом
Депутат Хамзаев: музыканта Макаревича* нужно признать экстремистом и террористом
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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Музыкант прежде сделал резкое заявление в отношении России в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.
Музыканта, основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* следует внести в список экстремистов и террористов за его высказывания в поддержку киевского режима. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости.
«Считаю, что подобные высказывания окончательно раскрывают всю сущность Макаревича как предателя, финансирующего и готового финансировать нашего врага. Он хочет развала нашей страны, а значит, он должен быть признан экстремистом и террористом», — сказал он.
Хамзаев уже подготовил соответствующее обращение на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Прежде Макаревич в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что желает победы Незалежной и «считает дни» до этого. Однако признание такое музыкант на самом деле сделал в пранке российских блогеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Макаревич также добавил, что не был в России почти два года и не собирается возвращаться, ведь в стране якобы не осталось «думающих» людей.
Ранее 5-tv.ru писал, что летом 2023 года российский суд оштрафовал Андрея Макаревича, сбежавшего в Израиль. Он публиковал посты в мессенджере без плашки о статусе иноагента. В апреле Макаревич* проиграл апелляцию на это решение суда. Так, оставлено в силе решение о назначении музыканту штрафа в размере 35 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах.
* — признан иностранными агентами на территории России
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