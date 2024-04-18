Макаревич* проиграл апелляцию на штраф суда за нарушение закона об иноагентах

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Основатель «Машины времени» в 2023 году публиковал посты без плашки о своем статусе.

Макаревич* проиграл апелляцию на штраф суда за нарушение закона об иноагентах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Московский городской суд утвердил штраф, назначенный музыканту, основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд оставил… апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Таким образом, решение Симоновского районного суда Москвы о назначении штрафа в размере 35 тысяч рублей за административное нарушение признано законным и оставлено в силе.

Ранее 5-tv.ru писал, что еще летом 2023 года российский суд оштрафовал Андрея Макаревича, сбежавшего в Израиль. Он публиковал посты в мессенджере, но не ставил плашку иностранного агента, совершив тем самым административное правонарушение.

* — признан иностранными агентами на территории России

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