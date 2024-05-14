Суд отправил в СИЗО владельца автобуса, упавшего в реку в Петербурге

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Мужчина с решением суда не согласился. Он настаивал на более мягкой мере пресечения.

Суд отправил в СИЗО владельца автобуса, упавшего в реку в Петербурге

Фото: Пс судов Санкт-Петербурга / ТАСС

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Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца — до 10 июля — Джахангира Адалета оглы Халилова — начальника автоколонны компании, чей автобус упал в реку Мойку несколько дней назад. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов города.

Мужчина с решением суда не согласился, он настаивал на более мягкой мере пресечения, а именно — домашнем аресте. При этом ранее он судим не был, жены и детей нет, имеет гражданство России. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В пятницу, 10 мая, автобус с пассажирами сошел с пути следования на встречную дорогу, протаранил две машины, а затем упал в реку. Согласно последним данным, в результате аварии погибли семь человек.

В отношении водителя автобуса было возбуждено несколько уголовных дел, его взяли под стражу на два месяца. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при падении автобуса в реку Мойку погиб профессор петербургского «Военмеха».

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