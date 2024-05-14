Россия восстановит пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР

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Оно было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Россия восстановит железнодорожное сообщение с КНДР. Оно было прервано в 2020-м году во время пандемии коронавируса.

О запуске движения поездов договорились губернатор Приморского края и председатель народного комитета северокорейского города Расон.

Дата отправления первого состава пока не сообщается. Однако, известно, что речь идет о пассажирских перевозках. С их помощью стороны надеются расширить туристический потенциал обоих регионов.

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