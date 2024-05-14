Россия восстановит пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР

Россия восстановит железнодорожное сообщение с КНДР. Оно было прервано в 2020-м году во время пандемии коронавируса.

О запуске движения поездов договорились губернатор Приморского края и председатель народного комитета северокорейского города Расон.

Дата отправления первого состава пока не сообщается. Однако, известно, что речь идет о пассажирских перевозках. С их помощью стороны надеются расширить туристический потенциал обоих регионов.