Пожар произошел на месте схода вагонов в Волгоградской области

Пожар произошел после схода вагонов грузового поезда с рельсов на станции Котлубань в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», — говорится в сообщении.

Прибывшие на место пожарные первого пожарно-спасательного отряда ликвидировали огонь. Потушен он был в 03:38. Предварительно известно, что погибших и пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вагоны сошли с рельсов из-за постороннего вмешательства в Волгоградской области. Все случилось на станции Котлубань после вмешательства посторонних лиц.