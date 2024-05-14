МВД России подготовит реформу в миграционной сфере

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 12 0

В рамках нее правоохранители намерены усилить контроль над прибывающими в страну гражданами из других государств.

МВД России подготовит реформу в миграционной сфере

Фото: Коньков Сергей / ТАСС

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В России готовят реформу регулирования трудовой миграции. Об этом сообщил кандидат на должность министра внутренних дел (МВД) Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации.

С 2021 года в России было принято 30 законов, регулирующих порядок нахождения иностранцев в стране. Тем временем сегодня необходима реформа.

«Готовим реформу регулирования трудовой миграции и усиления контроля за мигрантами», — сказал Колокольцев.

При этом он призвал не допускать роста ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к мигрантам.

По словам Колокольцева, мигрантами совершается в России около 4% преступлений от общего количества. При этом он отметил, что правоохранители вынуждены реагировать на единичные случаи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России прекратило действие приобретенного российского гражданства почти 400 бывших иностранцев из-за совершенных ими преступлений за последние полгода, с начала действия соответствующего закона.

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