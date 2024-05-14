«Должны подойти взвешенно»: Силуанов о прогрессивной шкале налогообложения

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

Силуанов: к вопросу прогрессивной шкалы налогообложения нужно подойти взвешенно

«Должны подойти взвешенно»: Силуанов о прогрессивной шкале налогообложения

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Данный вопрос он назвал болезненным для бизнеса.

К вопросу о переходе на прогрессивную шкалу налогообложения для физических лиц нужно подходить взвешенно. Об этом заявил кандидат на пост министра финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме и отвечая на вопрос об отмене регрессивной шкалы взносов в социальные фонды.

«У нас достаточно высокий уровень налогообложения фонда оплаты труда… и этот вопрос всегда болезнен для бизнеса. Мы должны взвешенно подойти к этому вопросу. Социальные фонды сегодня сбалансированы и выполняют все те обязательства, которые законодательно установлены», — сказал Силуанов.

По его мнению, сегодня в России не стоит менять существующий порядок налогообложения фонда оплаты труда и страховых взносов.

Минфин России еще с 2023 года ведет подготовку поправок в Налоговый кодекс. В том числе ведомство размышляет над введением дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Правки прорабатываются согласно мерам, предложенным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению Михаила Мишустина, проведение налоговой реформы в России не только даст ресурсы для решения ряда задач, но и поможет снизить неравенство в обществе и сфокусироваться на развитии регионов страны.

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