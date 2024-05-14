В Ставрополе спасли 200-килограммового мужчину: потребовалось пять спасателей

77-летний мужчина почувствовал недомогание, но не мог самостоятельно покинуть квартиру.

В Ставрополе сотрудники МЧС спасли 200-килограммового мужчину. Как сообщает пресс-служба министерства, 77-летний местный житель обратился за помощью после того, как почувствовал себя плохо и оказался не в состоянии покинуть квартиру. Прибывшие на вызов врачи не смогли справиться с пациентом и самостоятельно транспортировать его в больницу.

На подмогу медикам приехали пять спасателей МЧС России, которые смогли погрузить мужчину на носилки и перенести до кареты скорой помощи, после чего его наконец-то госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Люберцах девушка подожгла съемную квартиру, чтобы избавиться от «обитающих в ней демонов». Напуганные соседи вызвали МЧС, а о неадекватной экзорцистке позаботились прибывшие на место пожара врачи.