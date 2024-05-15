Одни плюсы: как списать долги по ипотеке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Юрист Курилин одобрил предложение списывать остатки займа части ипотечников

Одни плюсы: как списать долги по ипотеке

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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Оплату остатка задолженности граждан по кредитам хотят переложить на банки. Инициативу предлагается распространить на все ипотечные программы.

Предложение Генпрокуратуры РФ списывать остатки займа части ипотечников логичное и правильное, заявил юрист Вячеслав Курилин в беседе с изданием aif.ru.

Он пояснил, освобождать от выплаты предлагается тех, чью квартиру продали на торгах дешевле первоначальной стоимости.

А чем дольше она продается, тем меньшую цену будет предлагать покупателям банк. Итоговая скидка может составить до 45%. В итоге этих денег может не хватить на погашение кредита. Поэтому инициатива по списанию остатков долга вполне разумна.

«Очень часто, находясь в таком тупике, люди либо идут в „серую зону“ — стараются получать зарплату неофициально, чтобы банк не обратил на доход взыскание, либо уходят в банкротство. После этого они на долгое время потеряны для экономики», — пояснил специалист.

Поэтому предложение поможет остаться бывшему владельцу квартиры с приемлемым коэффициентом по кредитоспособности. У банка, в свою очередь, появится возможность продолжать сотрудничать с лояльным клиентом, который получил поддержку от государства.

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