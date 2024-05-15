Одни плюсы: как списать долги по ипотеке

Оплату остатка задолженности граждан по кредитам хотят переложить на банки. Инициативу предлагается распространить на все ипотечные программы.

Предложение Генпрокуратуры РФ списывать остатки займа части ипотечников логичное и правильное, заявил юрист Вячеслав Курилин в беседе с изданием aif.ru.

Он пояснил, освобождать от выплаты предлагается тех, чью квартиру продали на торгах дешевле первоначальной стоимости.

А чем дольше она продается, тем меньшую цену будет предлагать покупателям банк. Итоговая скидка может составить до 45%. В итоге этих денег может не хватить на погашение кредита. Поэтому инициатива по списанию остатков долга вполне разумна.

«Очень часто, находясь в таком тупике, люди либо идут в „серую зону“ — стараются получать зарплату неофициально, чтобы банк не обратил на доход взыскание, либо уходят в банкротство. После этого они на долгое время потеряны для экономики», — пояснил специалист.

Поэтому предложение поможет остаться бывшему владельцу квартиры с приемлемым коэффициентом по кредитоспособности. У банка, в свою очередь, появится возможность продолжать сотрудничать с лояльным клиентом, который получил поддержку от государства.

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