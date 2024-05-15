«Мне надо готовиться?» — сын Утяшевой шокировал ее планами на будущее

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Сын Ляйсан Утяшевой и Павла Воли заявил о желании стать хорошим папой

«Мне надо готовиться?» — сын Утяшевой шокировал ее планами на будущее

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Одиннадцатилетний Роберт уже задумался о детях.

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева была шокирована, услышав от 11-летнего сына Роберта о желании стать папой. Откровением своего ребенка знаменитость поделилась в социальной сети.

Утяшева решила записать интервью с наследником. Сначала звездная мама задала ему вопрос об увлечениях и мечтах. Роберт признался, что любит изучать географию и историю, коллекционирует машинки, а также увлечен большим теннисом. Кроме того, мальчик хотел связать свою жизнь со спортом. Так же, как и его мама.

«В целом, хочу быть счастливым… И очень хорошим папой! Но это в далеком будущем», — подытожил Роберт.

Такое телеведущая никак не готова была услышать, ведь становиться бабушкой она на четвертом десятке пока не готова.

«Мне надо готовиться или пока еще есть время?» — спросила Утяшева сына.

Роберт пояснил, что рассуждал о далеком будущем. Вместе с тем у Утяшевой подрастает и дочка София, которая, по словам звездной мамы, в свои девять лет уже отменно готовит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, планирует ли Ляйсан Утяшева третьего ребенка.

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