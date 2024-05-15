«Наколдовала»: фигуристка Медведева призналась в особой связи с сыном Авербуха

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 15 0

Фигуристка Евгения Медведева рассказала об особой связи с сыном Ильи Авербуха.

«Наколдовала»: фигуристка Медведева призналась в особой связи с сыном Авербуха

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Знаменитый отец мальчика подтвердил, что она взаимная.

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева призналась в «особой связи» с сыном хореографа Ильи Авербуха. Во время собственного шоу на You-Tube она рассказала, что не может оторвать свой взгляд от двухлетнего Льва.

Медведева постоянно просматривает фото и видео с сыном основателя «Ледникового периода». Она думает, что это «особая любовь» и отчасти именно она в этом виновата.

«У нас с ним какая-то особая связь, особая любовь. Что-то я такое наколдовала», — откровенно заявила звезда.

Как оказалось — сам мальчик тоже испытывает чувства к звезде, о чем рассказал его отец Илья Авербух. Он рассказал, что, когда его сын смотрит на фигуристку, то с ним «что-то происходит».

Сам мальчик появился на свет у пары актрисы Елизаветы Арзамасовой и хореографа Ильи Авербуха в августе 2021 года.

До этого влюбленные скрывали свой роман от общественности, но за год до рождения ребенка признались перед фанатами. Звезда «Папиных дочек» не смогла удержаться и в начале апреля этого года заявила, что снова беременна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Арзамасовой не мешает ожидание нового ребенка наслаждаться жизнью — она спокойно посещает светские мероприятия и отдыхает на море в Турции. Причем сам отец очень рад второй беременности своей жены.

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