Куда смотрит Авербух? Беременная Арзамасова пришла на вечеринку с известным певцом

Совсем недавно звезда «Папиных дочек» сообщила, что ждет второго ребенка, однако это не мешает ей весело проводить время.

Актриса Елизавета Арзамасова больше не скрывает свою беременность. Так, 29-летняя звезда сериала «Папины дочки» вскоре подарит мужу, 50-летнему фигуристу и хореографу Илье Авербуху, второго ребенка.

Всю зиму пара выжидала, и вот наконец объявила миру о своем счастье. Теперь артистка спокойно странствует по светским мероприятиям в платьях, подчеркивающих ее положение.

На этот раз ей было выбрано белое с ампирной талией. Образ она дополнила укладкой в стиле принцессы Дианы, отмечается в материале 7Дней.ru.

Первый выход в свет после торжественного объявления состоялся во время вечеринки в честь открытия Московского Международного кинофестиваля (ММКФ). Торжественную часть и проход по красной дорожке она пропустила, чтобы сразу оказаться в непринужденной обстановке.

Примечательно, что мужа с собой актриса не позвала. Вместо него Арзамасову сопровождал певец и ведущий Родион Газманов.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Стоит отметить, близкая дружба звезд не раз давала почву для кривотолков. Поклонники и пресса то и дело приписывают им роман — сами они всегда отрицали подобные связи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арзамасова честно рассказала, как протекает ее вторая беременность.