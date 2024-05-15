Через некоторое время композиция обрела бешеную популярность, которая не заканчивается до сих пор.

Появление песни «Останусь» в репертуаре коллектива «Город 312» связано с необычными совпадениями. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал один из сооснователей коллектива Дмитрий Притула.

«Самое интересное, что мы не для себя ее написали. Мы сделали для одного парня из Казахстана, который приехал на год позже нас в Москву пробиваться. И мы особо были толком не были знакомы. Он дал нам свою кассету. Помните, еще были кассеты? И эту песню мы решили сделать для него», — вспоминает Притула.

По его словам, молодой человек немного пребывал в 90-х и не видел новых трендов. В итоге песня заиграла после обработки настолько по-новому, что автор просто отказался ее петь, сказав, что он ее не чувствует.

«И мы очень расстроились и сказали: „Слушай, а что делать? Вроде мы так хотели тебе помочь“. Он говорит: „Ну вот помогайте себе, пойте ее сами, потому что это ваша песня“. И вот мы стали сами петь ее, но строчки шли сверху, музыка шла сверху», — признался Притула.

Он напомнил, что в писании есть фраза — «пускай хлеб твой по водам». Именно этим коллектив и занялся, желая просто помочь, понимая, что сами находятся еще в очень непростом финансовом положении и не ждали, что песня принесет кому-то популярность и дивиденды.

«Мы знали, что процентов взамен не получим. Откуда? Он только приехал в Москву. И мы просто хотели помочь. Сами на бобах сидели, там 100 рублей в день на еду, все. Съемная квартира — полуторка. Вот и мы стали как-то ее петь. И как-то она стала, даже в маленьких залах, даже для первых двух-трех человек, стала какой-то знаковой. Она касалась, она меняла. Но нашего там ничего нет, все сверху пришло. Правда! Это правда», — подчеркивает музыкант.

Мистики в этой песне группа «Город 312» никогда не замечала. Понимали, что она меняет судьбы и поддерживает тех, у кого случилось горе. Песня «Останусь» спасала и давала глоток воздуха, чтобы жить дальше. Поклонники присылали коллективу множество писем, в которых рассказывали о своих историях и благодарили.

«Мы даже сами не понимали, как так может быть. Эта песня, как-то она, она действует сама, без нас просто. Слава Богу, что он как-то взял нас, как сосуды, и использовал», — резюмировал Дмитрий Притула.

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