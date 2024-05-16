«Канцерогенный риск»: какую пищу опасно есть при боли в горле

Обычное простудное явление может перерасти в страшную болезнь.

Боль в горле часто является признаком различных заболеваний и инфекционных процессов — ангины, фарингита, тонзиллита и многих других. В это время важно следить за своим питанием, чтобы не усугубить состояние.

В беседе с 5-tv.ru кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, что существует ряд продуктов, которые не рекомендуется есть при этом недуге.

«При болях в горле крайне нежелательно есть острое, перченое, горькое, сильно соленое, сильно жареное и кислое», — отмечает эксперт.

Дело в том, что при боли в горле слизистая оболочка воспаляется и отекает, поэтому вся перечисленная пища будет усиливать данное состояние. В результате иммунная функция на уровне местного иммунитета будет снижаться, а заболевание усугубится.

Помимо этого, данные продукты вызовут раздражение пищевода и желудка. Данный процесс приведет к повышенной кислотности.

«Повышенная кислотность желудка будет грозить забросом кислого содержимого на уровень глотки, и будет вторичное воспаление. Первичное — это брожение от самой еды, а вторичное — раздражение от того, что будет идти заброс кислого содержимого», — объясняет врач.

Самыми невинными последствиями являются першение в горле, сухость задней стенки глотки, субатрофия слизистой. Однако вредная пища может вызвать более серьезные осложнения в виде ангины, хронического тонзиллита или паратонзиллярного абсцесса.

Владимир Зайцев также не исключает возможность появления онкологических заболеваний. Особенно это касается любителей употреблять копченую и пережаренную пищу.

«Например, шашлык подгорел, и образовались угли. Здесь уже появляется риск канцерогенный. У человека может развиться рак», — рассказывает он.

Однако важно помнить, что при болях в горле не стоит ограничивать себя во всем, так как организм нуждается в энергии для борьбы с инфекцией. Рацион должен быть легким, но питательным, чтобы обеспечить организм необходимыми ресурсами для выздоровления.

В случае продолжающихся болей в горле необходимо обратиться к врачу для постановки правильного диагноза и назначения соответствующего лечения.

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