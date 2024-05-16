«Являюсь гражданином»: молдавский политик Шор заявил о получении паспорта РФ

Молдавию он покинул в 2019 году. Прокуратура возбудила против него три уголовных дела и объявила в международный розыск.

Оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор заявил, что стал гражданином России. Для получения паспорта были поданы необходимые документы, сказал он в интервью, размещенном в Telegram-канале RT.

«Я его (паспорт — Прим. ред.) получил. Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации», — сказал Шор.

В 2019 году Илон Шор, возглавляющий оппозиционную партию, покинул Молдавию. После этого он был лишен депутатского иммунитета. В отношении него прокуратура Молдавии возбудила три уголовных дела и объявила его в международный розыск. В 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну так и не вернулся.

Илан Шор недавно заявил, что в Молдавии оппозиционные партии объединятся в электоральный блок под названием «Победа». В этом Генпрокуратура страны увидела признаки государственной измены. Исполняющий обязанности генпрокурора Ион Мунтян заявил, что органы уголовного розыска и госбезопасности следят за всеми действиями с участием молдавских политиков в Москве.

В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков «Победа». На нем было объявлено о создании блока «Победа-Виктория», куда вошли оппозиционные партии республики «Шор», «Шанс», «Возрождение», Victorie, «Альтернативная сила спасения Молдовы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила о намерении властей Молдавии запугивать получателей помощи на российские банковские карты в автономии.