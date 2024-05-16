«Я плакала в подушку»: Виктория Боня страдает от последствий пластики

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 26 0

Ведущая Виктория Боня перенесла огромные отеки после пластической операции

«Я плакала в подушку»: Виктория Боня страдает от последствий пластики

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Теперь знаменитость не хочет прибегать к серьезным эстетическим процедурам.

Популярная телеведущая Виктория Боня часто экспериментирует со своей внешностью. Только недавно она вновь увеличила губы, а также вернула их симметричность.

Однако на серьезные пластические операции блогер точно больше не пойдет — в беседе с NEWS.ru она призналась, что ей пришлось перенести тяжелейший отек после медицинской процедуры.

Из-за опухшего лица Викторию не узнавали не только окружающие, но и она сама. Модель пережила огромный стресс и пообещала себе, что на операционный стол без необходимости теперь не ляжет. К счастью, эффект Боне пластические хирурги пообещали на всю жизнь.

«Отекшее лицо было в течение полугода. Я себя не узнавала, люди не узнавали, все говорили об этом. Я плакала в подушку и понимала, что очень сильно рискнула», — вспомнила ведущая.

О пластике Боня никогда и не думала, но неожиданно «соблазнилась» на эффект «лисьих глазок» — популярную на сегодняшний день процедуру. Сейчас модель выглядит намного лучше, однако результат проявится полностью лишь через четыре месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня вновь усовершенствовала внешность.

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