«Не удержался, съел и второй»: Путин о том, какой вкусной была утка по-пекински

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

Путин признался, что съел не один кусок утки по-пекински в Китае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент России отметил, что китайская кухня — одна из великих кухонь мира.

Президент России Владимир Путин рассказал, какое из блюд ему понравилось на приеме у лидера КНР Си Цзиньпина. На такой вопрос студента ответил российский лидер во время посещения Харбинского политехнического университета.

Кухня любого народа, по словам Путина, — часть культуры. При этом великих мировых кухонь не так много, однако китайскую президент России оценил по-особеннному. Так, ему очень понравилась утка по-пекински, которой его угостил Си Цзиньпин.

«Честно вам скажу, там два кусочка лежали, я думаю, съем один только кусок. Но не мог удержаться съел и второй — уж больно было вкусно», — признался Путин.

Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине. Российский лидер посетил Китай в рамках государственного визита — первого после переизбрания его на пост президента и вступления в должность. Путин провел в КНР два дня — 16 и 17 мая, посетив два города — Пекин и Харбин.

Российская делегация попробовала утку по-пекински и трепанг с луком-пореем. Кроме того, были предложены устрицы в утином бульоне, овощи в соусе из различных морепродуктов, окунь в бульоне из креветок и другие блюда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поблагодарил Китай за бережную память о советских воинах-освободителях.

+19° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
90.92
-0.34 98.90
0.07
Сдержанность и спокойствие: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

Последние новости

15:21
ВС РФ за неделю освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области
15:19
«Мой ангел-хранитель»: благодаря кому Юрий Кузнецов пережил смерть жены
15:03
Опасный побочный эффект: какие лекарства приводят к переломам на ровном месте
14:58
«Мало кто и когда придерживался»: Путин об олимпийском перемирии на Украине
14:50
«Пилят сук, на котором сидят»: Путин о санкциях Запада в отношении России
14:47
Скука или голод: зачем мы каждые пять минут бегаем к холодильнику

Сейчас читают

Задело за живое: в Норвегии началась истерика в СМИ после агрессивного поведения их посла
Молодой человек убил отца и попытался покончить с собой в Москве
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео