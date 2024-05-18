«Деньги уходили»: Волочкова рассказала о предательстве домработницы

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 17 0

Волочкова рассказала, что уволила домработницу из-за обмана и предательства

«Деньги уходили»: Волочкова рассказала о предательстве домработницы

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Знаменитая балерина сама позволяла себя обманывать. Но ради чего?

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью одному из YouTube-каналов о том, как ее обманула бывшая домработница. Женщина работала у звезды Большого Театра десять лет, но им пришлось расстаться.

«Я сначала закрывала глаза, деньги уходили на ее детей, на ее внуков, воровались продукты, одежда моей дочери. Я думала: ну ладно, это для детей. Но потом зашло за другие масштабы», — призналась балерина.

Анастасия Волочкова хотела расстаться с женщиной на мирной ноте, по ее словам. Однако бывшая домработница отказалась даже выпить с балериной бокал вина.

После череды неприятных инцидентов из-за бывшей помощницы, Волочкова стала с осторожностью относиться к новым сотрудникам. К новой домработнице балерина долго присматривалась, и они нашли общий язык.

«У меня отношения с Лолой круче, чем с моей мамой», — отметила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, как на самом деле Волочкова проводит отдых на Мальдивах. По словам балерины, она живет в роскошных апартаментах и пьет кокосовую воду.

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