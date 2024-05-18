Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев созвонились по телефону

Что обсуждали лидеры двух стран?

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудили некоторые вопросы обоюдного сотрудничества, а также различные варианты будущих контактов.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнерства», — заверили в Кремле.

Владимир Путин также поделился своими впечатлениями о посещении Китая, а также поздравил лидера Казахстана с прошедшим накануне днем рождения. Вчера Токаеву исполнился 71 год, торжественная телеграмма с поздравлением была опубликована ранее на сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белом доме обеспокоены укреплением отношений России и Китая.