Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев созвонились по телефону

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 39 0

Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Токаевым

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев созвонились по телефону

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Что обсуждали лидеры двух стран?

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Главы государств обсудили некоторые вопросы обоюдного сотрудничества, а также различные варианты будущих контактов.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества и стратегического партнерства», — заверили в Кремле.

Владимир Путин также поделился своими впечатлениями о посещении Китая, а также поздравил лидера Казахстана с прошедшим накануне днем рождения. Вчера Токаеву исполнился 71 год, торжественная телеграмма с поздравлением была опубликована ранее на сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белом доме обеспокоены укреплением отношений России и Китая.

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